Gaetano: “Napoli, non ho paura, è la mia casa”

Gianluca Gaetano parla dal ritiro della Nazionale Under e si dice pronto per andare in ritiro con il Napoli. Il giocatore ha disputato un ottimo campionato alla Cremonese, mettendo a referto 7 gol nella stagione in Serie B, diventando un punto fermo per Pecchia. “La Cremonese mi ha dato l’opportunità di crescere molto e per questo li ringrazio sempre, con loro ho accumulato tanta esperienza, fino ad arrivare alla promozione in Serie A. Ora però penso all’Italia ed alla partita con il Lussemburgo“.

Gaetano dimostra di avere anche gran carattere e dice: “Non mi spaventa il ritiro con il Napoli, è la mia casa e darò il mio massimo in ogni partita“. Sull’addio di Insigne ha detto: “Mi dispiace molto che sia andato via, ha fatto dieci anni meravigliosi in maglia azzurra, per fare una carriera come la sua bisogna lavorare tanto“. Gaetano sicuramente partirà in ritiro con Spalletti, poi tra Dimaro e Castel di Sangro il tecnico deciderà se tenerlo in rosa. Il giocatore vuole giocarsi le sue chance, ma alla fine sarà il tecnico toscano, in accordo con la società, a decidere se resterà in rosa oppure se verrà mandato ancora in prestito, magari di nuovo alla Cremonese, per farlo crescere ulteriormente.