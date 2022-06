Bargiggia: “Deulofeu al Napoli se parte Ounas. Koulibaly tra Juve e Barcellona. Novità per il sostituto”

Paolo Bargiggia fa il punto sul mercato del Napoli, con varie questioni da risolvere come quelle di Deulofeu e Koulibaly. Il giornalista a Seriea24 fa sapere che Deulofeu resta un obiettivo del club di Aurelio De Laurentiis che ha trovato un accordo di massima col giocatore, per un contratto da 2,5 milioni di euro a stagione, con uno sgravio sul lordo che porta i costi a 3,6 milioni di euro. Però per chiudere la trattativa serve la cessione di Ounas che piace al Monza. Il club di Berlusconi e Galliani offriva 10 milioni di euro, ma De Laurentiis non ha fatto sconti perché chiede 15 milioni di euro per cedere Ounas.

Sulla vicenda Koulibaly, Bargiggia fa sapere che il giocatore è attratto dalle “sirene di Barcellona e Juventus. Ma De Laurentiis non molla nemmeno su questo fronte e per meno di 40 mln al momento rifiuta qualsiasi trattativa. Il rischio, calcolato è quello di perdere a parametro zero il difensore nell’estate del 2023“. Intanto Giuntoli si sta muovendo già per il sostituto di Koulibaly. Piace Kim Min Jae del Fenerbache che costa 20 milioni di euro, ma anche William Saliba dell’Arsenal, che ha un costo di 30 milioni di euro. Va avanti invece la trattativa per Ostigard come quarto difensore.

Calciomercato Napoli: le parole di Bargiggia

Per Ospina si raffredda la pista Real Madrid. “Anche qui, De Laurentiis è di una coerenza assoluta, non derogando dalla proposta originaria di un leggero ritocco verso l’alto per un rinnovo eventuale a 2 mln a stagione. A questo punto sarà rinnovato Meret che dovrebbe giocarsela con uno tra Sirigu, svincolato e Gollini che potrebbe arrivare in prestito dall’Atalanta. Più tiepida ad oggi la pista Vicario. Occhio anche a qualche sorpresa dall’estero” fa sapere il giornalista.

Il Napoli può cedere Fabian Ruiz, Zielinski, così come Politano, ma non ha fretta. Mentre su Bernardeschi, Bargiggia fa sapere che il presidente non ha aperto all’acquisto del giocatore per una questione di ingaggio e di opportunità. Poi Bargiggia fa sapere: “Se tanti club seguissero le orme del Napoli, in giro ci sarebbe maggior sostenibilità, conti in ordine e coerenza tattica“.