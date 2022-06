Serie A, classifica degli spettatori allo stadio. Ecco la posizione del Napoli

Serie A spettatori 2021 2022, la clasifica di calcio e finanza premia l’Inter, terza la Roma, al quarto posto il Napoli.



Pubblicata la classifica degli spettatori per la serie a 2021-222. Il sito Calcio e finanza ha analizzato le presenze allo stadio per ogni squadra in base ai dati raccolti da ‘Stadiapostcards’. Una stagione con capienza al 50% fino a ottobre, poi al 75% fino ai primi di gennaio e soltanto da aprile si è tornati al 100%. La classifica conta il numero totale degli spettatori e la media per giornata.

Considerando tuttavia tutte le gare, al netto della situazione quindi legata alle capienze, Inter, Milan e Roma hanno concluso la stagione in vetta in termini di numero di spettatori allo stadio e come media spettatori a partita. Lo stadio Maradona di Napoli si posiziona al quarto posto per media spettatori.

Serie A spettatori 2021 2022, la classifica totale

Nella speciale classifica degli spettatori in serie A il Napoli si piazza al quarto posto, superando la Juventus.

Inter: 854.983 spettatori; Milan: 836.510; Roma: 769.309; Napoli: 510.988; Lazio: 458.098; Juventus: 452.347; Fiorentina: 401.059; Salernitana: 286.372; Bologna: 281.002; Hellas Verona: 263.680; Genoa: 240.182; Udinese: 231.195; Atalanta: 208.511; Torino: 187.068; Cagliari: 184.645; Sampdoria: 179.439; Sassuolo: 141.001; Spezia: 130.095; Empoli: 128.271; Venezia: 126.805.

Serie A spettatori 2021 2022, la media spettatori