Politano l’agente: “Napoli opzione B. Ho parlato con Spalletti e Giuntoli…

Matteo Politano si allontana sempre di più dal Napoli. Le parole del suo agente Mario Giuffredi, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’ su Radio Kiss Kiss Napoli, confermano i dissapori dell’attaccante romano che, da un certo punto di vista della stagione, ha percepito la mancanza di fiducia da parte dell’allenatore Luciano Spalletti.

Il procuratore dell’ex Sassuolo indica il momento chiave che ha svoltato in negativo il rapporto con il Napoli, poiché da quel momento tutto è cambiato: “Politano dalla partita contro la Fiorentina in casa ha capito che non è più centrale nel progetto, è venuto a mancare il rapporto di fiducia con il tecnico. A fine campionato l’ha detto all’allenatore, ci ho parlato anche io con Spalletti e gli ho detto che non sentivamo più la sua fiducia. Dovessero uscire delle opzioni, le prenderemo in considerazione. Non dovessero arrivare, resteremo in azzurro senza problemi”.

Una cena avvenuta a Piazza Vittoria ha permesso a Giuffredi di estendere il pensiero anche a Spalletti e Giuntoli: “In questo momento il Napoli, per Politano è l’opzione B, perché vuole accasarsi altrove, ma se dovesse rimanere lo farebbe nel migliore dei modi, con la sua solita professionalità che lo ha sempre contraddistinto. Abbiamo espresso il nostro pensiero a Cristiano Giuntoli e all’allenatore nella cena di Piazza Vittoria”.

Il Valencia sembra la pista più probabile per il futuro di Matteo: “Se dovesse chiamare il Valencia la prenderemo in grande considerazione, parliamo di una piazza al top e Gennaro Gattuso lo stima tantissimo”