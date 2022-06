Stadio Maradona: De Laurentiis vuole lo sconto da Manfredi

Ieri è avvenuto un incontro al Comune di Napoli per la questione dei canoni arretrati per l’utilizzo dello stadio “Diego Armando Maradona” da parte del club. Come rilevato da Il Napulegno, la SSC Napoli, nella persona di Aurelio De Laurentiis, avrebbe chiesto: un forte sconto sugli arretrati, una riduzione dei canoni futuri e l’utilizzo esclusivo della struttura nei prossimi anni.

Ora bisogna capire quale sarà la risposta del sindaco Gaetano Manfredi che valuterà le richieste e poi deciderà. Per chi non ne fosse conoscenza, lo stadio è di proprietà comunale e attualmente ospita diverse associazioni di sport dilettantistico, oltre a grandi eventi come il recente concerto di Vasco Rossi, dai quali ovviamente il comune ottiene degli introiti.

La diatriba tra la società azzurra e l’Ente va avanti da tempo, già da tempi della governatura del sindaco Luigi De Magistris ma mai si è riusciti a trovare una soluzione. Passa il tempo ma resta sempre distanza: decisivo sarà il rapporto tra De Laurentiis e il neo sindaco Manfredi che dovranno trovare una sintonia per il canone di utilizzo dello stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli. Per molti, da più parti, è giunto il tempo di porre fine alle polemiche e risolvere la questione.