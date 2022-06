CORSPORT – La Roma di Mourinho vuole Mertens, con lo sconto

Dries Mertens non rinnova con il Napoli e gli altri club si inseriscono nella trattativa, anche perché sarà complicato ricucire il rapporto con Aurelio De Laurentiis.

Il patron del Napoli non ha usato parole edificanti quando ha parlato del belga, la strategia comunicativa è quantomeno rivedibile e quel fare il riferimento alla “vil moneta” non è piaciuto a nessuno. Anche perché di vil moneta gira il mondo, lo sa bene anche il patron del Napoli, sempre attento ai conti della sua società, lo sa il Comune di Napoli che chiede i canoni di affitto a De Laurentiis. Lo sa anche Mertens che piace alla Roma di Mourinho, con il Napoli in attesa. Il profeta di Setubal chiede giocatori di esperienza ed un giocatore di 35 anni nelle ottime condizioni fisiche di Mertens, con quel fiuto del gol, a parametro zero, fa gola a chiunque.

Mourinho vuole Mertens alla Roma: Napoli in attesa

Ovviamente tutti devono fare i conti con i bilanci, anche i Friedkin che vogliono assecondare il tecnico portoghese nelle richieste di mercato, ma senza andare troppo oltre. La proposta economica di Mertens al Napoli oramai la conoscono tutti: 2,4 milioni di euro di ingaggio, bonus alla firma di 1,6 milioni di euro e 800 mila euro di commissioni allo studio legale Stirr Associates che ne cura gli interessi, più bonus legati a gol e obiettivi. Mertens non farà sconti alla Roma di Mourinho, che invece mette sul piatto “un’offerta sul modello di Matic, quindi con la formula 1+1 vincolata al numero di presenze, interno ai 2 milioni di più bonus, con commissioni contenute entro il 10 per cento dell’accordo come da policy aziendale” scrive Corriere dello Sport. Il quotidiano romano aggiunge: “Sta ora a Mertens decidere se abbassare le pretesi e magari andare incontro al ‘suo’ Napoli o se invece aspettare un’offerta più appetibile, anche dal Valencia, dove Rino Gattuso lo prenderebbe molto volentieri“.