Deulofeu-Napoli: ci siamo, via Ounas e Mertens

Gerard Deulofeu sarà il colpo ad effetto del Napoli di Aurelio De Laurentiis, accordo con l’Udinese molto vicino. L’attaccante è di proprietà dei friulani e può essere ceduto per 18/19 milioni di euro molto probabilmente con una formula con prestito oneroso con obbligo di riscatto nella prossima stagione. Il 28enne spagnolo reduce da una stagione con 13 gol ha già dato la sua disponibilità al suo trasferimento al Napoli. Il giocatore ha trovato l’accordo economico sulla base di 2,5 milioni di euro più bonus ed un contratto di 4 anni.

L’acquisto di Deulofeu da parte del Napoli lascia presagire che non ci sarà l’accordo di rinnovo con Dries Mertens. Lo spagnolo dovrebbe giocare proprio dietro la punta, ruolo occupato dal belga nella scorsa stagione. In quel ruolo c’è già anche Zielinski che non ha molto mercato. Ma per fare cassa il Napoli attende la cessione di Ounas che piace al Monza, ma De Laurentiis ha sparato alto. Il giocatore algerino ha chiesto di partire e Giuntoli sta lavorando per trovare una soluzione immediata. Secondo la radio ufficiale, Deulofeu è vicinissimo al Napoli. Molto probabilmente la prossima settimana può essere quella decisiva. Intanto in casa azzurra tiene banco la questione Koulibaly che attende l’offerta del Barcellona per lasciare il club partenopeo.