Koulibaly alla Juve – tifosi scatenati: “Affare clamoroso con Di Maria e Pogba”

In casa Juve si sogna Kalidou Koulibaly. I tifosi bianconeri questa mattina leggendo la ricostruzione di Gazzetta dello Sport sulla trattativa per il difensore senegalese sono estasiati. In casa bianconera vogliono una coppia formata da De Ligt e Koulibaly, scalzando quindi Bonucci che ha dovuto salutare il suo storico compagno di reparto: Giorgio Chiellini. L’hashtag Koulibaly è diventato tra i top della rete. Ci sono tantissimi tifosi della Vecchia Signora convinti che alla fine Koulibaly romperà con il Napoli per la questione contratto e si trasferirà a Torino da Allegri che ha chiesto espressamente il suo acquisto alla dirigenza.

Koulibaly alla Juve: la reazione dei social

C’è chi scrive: “Koulibaly a 40milioni lo vado a prendere, gli offro una pizza e gli do un bacio pure“. Altri invece ricordano come fosse impossibile sognare Higuain alla Juve, invece alla fine Agnelli decise di pagare la clausola da 94 milioni di euro per l’argentino che sbarcò in bianconero. C’è chi già posta la foto della difesa della Juve con Koulibaly e De Ligt sognando il grande colpo. Insomma i tifosi della Juventus sono speranzosi che l’affare si possa fare, alcuni danno già per certo l’arrivo di Pogba e Di Maria, mettendo in lista già Koulibaly, con la differenza che nessuno di questi tre ha già firmato per la Juventus.