Niente sesso prima del matrimonio, la risposta di Fedez al Vaticano

Fedez risponde al Vaticano che ha dato indicazioni di castità ai giovani fidanzati: “Niente sesso prima del matrimonio“. Il rapper italiano ha preso posizione su quanto detto da Papa Francesco che ha sottoscritto le ultime linee guida del Vaticano sulla necessità di una maggiore castità per le giovani coppie, includendo poi anche quelle per chi è già sposato. Il Papa suggeriva alle coppie ed ai giovani in generale di rinunciare ai rapporti sessuali e di mettersi in “contrasto con la mentalità comune“.

Ma Fedez sulla richiesta di non fare sesso indicata dal Vaticano e alla richiesta di castità risponde con alcune stories su Instagram: “Amici vaticani… se non potete giocare al gioco, almeno non fate le regole“. Ma il rapper non ha usato tanti giri di parole per dare dei consigli ai giovani sul tema della castità prima e dopo il matrimonio: “Scopate amici, scopate più che potete (se vi va). Che la vita è troppo breve per ascoltare il Vaticano“. Insomma Fedez consiglia di non sprecare tempo nella propria vita, il cantautore è stato segnato dalle ultime vicende di salute, che hanno dato una ulteriore sferzata al suo modo di pensare. Anche da qui nascono i consigli di Fedez ai giovani.