Repubblica: “De Laurentiis-Spalletti divergenze su scudetto e mercato. Il tecnico blocca due cessioni

De Laurentiis-Spalletti divisi sullo scudetto e sul mercato. Il tecnico dice no agli addii di Koulibaly e Ospina.

De Laurentiis e Spalletti hanno idee diverse sul mercato e soprattutto sullo scudetto. Anche l’aziendalismo del tecnico ha un limite. Spalletti ha sentito l’esigenza di mettere un punto sugli obiettivi del Napoli per la prossima stagione. Il tecnico è stato spiazzato dal proclama inatteso e razionalmente fuori contesto del presidente sullo scudetto. L’edizione odierna del quotidiano la Repubblica scrive:

De Laurentiis-Spalletti divergenza di opinioni su scudetto e mercato. Il tecnico toscano abbassa l’asticella dopo il proclama tricolore del presidente “Non sarà facile arrivare tra le prime 4”. Stop agli addii di Koulibaly e Ospina.

la rivoluzione in atto – resa necessaria dalla volontà del presidente di chiudere un ciclo dai costi troppo elevati e aprirne un altro, più sostenibile dal punto di vista economico – potrebbe fare da prologo a un’annata abbastanza laboriosa, se non di transizione.

Ecco perché Spalletti ha deciso di interrompere il suo silenzio e uscire allo scoperto, concordando peraltro la sua apparizione televisiva (a Sky) con la società.

SPALLETTI BLOCCA DUE GIOCATORI

Il quotidiano aggiunge: “Non c’è insomma uno scontro in atto e trattasi piuttosto di normale dialettica. Ma il gioco delle parti è lo stesso di facile lettura, perché il tecnico si è già scottato nel finale del campionato scorso con l’eccesso di aspettative dell’ambiente e non ha intenzione di rischiare il bis. Per questo Spalletti aveva chiesto al Napoli di parlare chiaro con i tifosi, alla vigilia di una stagione che sarà segnata dall’addio della vecchia guardia.

De Laurentiis si è invece fatto prendere la mano – forse infastidito dal clima che lo circonda – ed è quindi toccato all’allenatore toscano rimettere le cose a posto: almeno dal punto di vista mediatico.

Ha detto infatti il tecnico toscano, che ha posto solo un paio di paletti sulle trattative di mercato in corso. La conferma di Koulibaly – considerata indispensabile – e magari di Ospina.

Quella sullo scudetto è una dichiarazione che De Laurentiis ha dovuto fare perché si è reso conto da solo di aver davvero esagerato. La faccia di Spalletti è stata però chiarissima e destinata a restare nell’aneddotica del club”.

Spalletti non vuole certo vestirsi dei panni della vittima sacrificale. Non sappiamo cosa avverrà da qui alla fine del mercato, va evitata ogni costo una dinamica da separati in casa, che il Napoli sa bene quanto è deleteria e distruttiva.