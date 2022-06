Santini: “Rinnovo Koulibaly distanza minima col Napoli”, Vigliotti: “Quindi è fatta”

Il Napoli sta lavorando per trovare l’accordo per il rinnovo di contratto di Kalidou Koulibaly, chiede 5 milioni di euro a stagione. Secondo quanto riferisce Fabio Santini a 7 Gold è queta la cifra chiesta dal difensore del Napoli per siglare un nuovo contratto con la società partenopea. Koulibaly ha un contratto in scadenza nel 2023 ma il club di Aurelio De Laurentiis ha intenzione di fare uno sforzo economico per trattenerlo. Il tetto di ingaggio del Napoli è fissato a 3,5 milioni di euro a stagione, ma per Koulibaly si potrebbe fare un’eccezione. Santini ha fatto sapere che il Napoli per rinnovare il contratto di Koulibaly ha offerto 4 milioni di euro.

Sul rinnovo di Koulibaly è intervenuto anche Gianluca Vigliotti che ha detto: “Se la distanza tra club e giocatore è veramente questa allora vuol dire che il rinnovo è fatto, perché la distanza è veramente minima“. Koulibaly con l’addio di Insigne indosserà anche la fascia da capitano, una responsabilità ed un orgoglio in più per il giocatore africano che ha sempre usato parole dolcissime per i tifosi del Napoli. Il difensore vuole restare in azzurro anche nei prossimi anni e le parti sembrano avvicinarsi. Probabile che il campionato parta senza che sia firmato nulla, per poi parlare di rinnovo a stagione in corso.