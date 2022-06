Toronto pazza di Insigne: “Il nostro Maradona”

Insigne al suo primo giorno in Canada a Toronto dove militerà il MLS, per i tifosi canadesi è come fu Maradona per i napoletani. L’ex calciatore del Napoli è stato accolto da tanti tifosi all’aeroporto, poi c’è stata la grande festa a Little Italy, in cui Insigne ha detto anche le su prime parole rivolte ai tifosi. Oggi il giocatore incontrerà il presidente, poi la squadra ed il tecnico. Mente l’esordio di Insigne col Toronto è previsto il 10 luglio.

Ma nonostante Insigne non abbia ancora indossato la casacca del Toronto, i tifosi sono già pazzi di lui. Anche i media hanno esaltato il giocatore italiano paragonandolo a Diego Armando Maradona. In pratica Insigne dà lo stesso entusiasmo che il mitico Diego diede ai tifosi napoletani alla fine degli anni ’80. Una vera e propria star Insigne che in MLS può diventare un divo assoluto, anche perché si è trasferito a Toronto a 31 anni, un’età in cui poteva ancora tranquillamente giocare in Europa. Invece il giocatore ex Napoli ha deciso di tentare questa nuova strada, in cambio di vita totale, non solo per se stesso ma anche per la sua famiglia. Insigne resta legato alle sue origini, ma la nuova avventura è cominciata.