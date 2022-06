GAZZETTA: Napoli arriva una buona notizia, Spalletti sorride

Luciano Spalletti può sorridere, la sua punta di diamante resta a Napoli, secondo la Gazzetta Osimhen non sarà ceduto.

Aurelio De Laurentiis è stato iscritto nel registro degli indagati da parte della Procura di Napoli, che ha aperto un’inchiesta sul trasferimento di Victor Osimhen dal Lille nell’estate 2020.

Già negli scorsi mesi il trasferimento di Osimhen, pagato circa 70 milioni di euro con l’inserimento di alcune contropartite, era stato oggetto di inchiesta da parte della giustizia sportiva sul caso plusvalenze. L’indagine si era conclusa con un nulla di fatto escludendo illeciti a carico del Napoli.

Proprio il giocatore nigeriano, è stato al centro di alcune voci di mercato, il club azzurro ha sempre chiesto oltre 100 milioni per cederlo. Una cifra che è bastata a tenere lontane le pretendenti.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riferisce una buona notizia per quanto riguarda il Napoli, Victor Osimhen resterà in maglia azzurra, per un’altra stagione. La notizia ha fatto estremamente piacere a Luciano Spalletti, tecnico al mister della squadra partenopea.