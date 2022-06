Osimhen al Manchester United le quote calano, i bookmakers ci credono

Victor Osimhen può giocatore in Premier League e secondo i bookmakers il Manchester United è la squadra più quotata. Per il mondo delle scommesse qualora ci fosse un’uscita di Osimhen allora il Manchester United è la società davanti a tutte per assicurarsi il cartellino del giocatore nigeriano. In questo momento intorno al nome di Osimhen c’è anche una vicenda giudiziaria, che non coinvolge minimamente il giocatore, ma che vede tra gli indagati il presidente Aurelio De Laurentiis, mentre in Francia c’è un’inchiesta parallela. La procura vuole vederci chiaro sulle cifre concordate per il passaggio del giocatore dal Lille al Napoli.

Cessione Osimhen: le quote

Secondo i bet analyst la possibilità che Osimhen sia ceduto non è da escludere. Il passaggio del giocatore al Manchester United viene quotato 3,75. Ma in generale ci sono molti grandi club di Premier League sul giocatore, tra cui l’Arsenal che viene quotato a 5 volte la posta e sembra veramente quella più sbilanciata a versare al Napoli i 100 milioni di euro per la cessione di Osimhen. Il passaggio del giocatore al Bayern Monaco vale 7,50 la posta, con Tottenham e PSG a 10. In Italia la squadra maggiormente indiziata all’acquisto del giocatore è il Milan, visto a 25. In pole, però, c’è ancora la permanenza al Napoli, fissata a 1,15.