Spalletti: ” Con Giuntoli siamo sempre in contatto. Vado in vacanza tranquillo. L’anno prossimo sarà difficile ripetersi”

Luciano Spalletti ha parlato a margine della conferenza stampa per il ritiro del Napoli a Castel Di Sangro.

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato del mercato e degli obbiettivi per il prossimo campionato nel corso della conferenza stampa di presentazione del ritiro di Castel di Sangro.

SQUADRA GIA FATTA IN RITIRO – «Il calcio è un po’ cambiato e bisogna essere pronti a navigare a vista. Ci sono momenti in cui si inserisce il mercato e devi essere pronto a fare dei cambiamenti. Nel periodo della sosta pre natalizia dovuta al Mondiale dovremmo giocare qualche partita per non perdere ritmo».

MERCATO E STAGIONE – «Sono ogni giorno in contatto col direttore Giuntoli, valutiamo di volta in volta in base a quello che succede. Vado in vacanza tranquillo. L’anno prossimo rimettere dietro le squadre di quest’anno non sarà facile, in questo condominio ci sarà anche la Fiorentina che farà un mercato importante. Ai nostri calciatori si può dire poco, è stato un campionato difficilissimo ed hanno fatto ciò che dovevano fare. Dare 15-16 punti a Lazio e Roma non è da nulla. Dire che è un’occasione perduta è limitante».