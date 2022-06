Osimhen in Premier League: una notizia fa felice Spalletti

Victor Osimhen è uno degli uomini mercato del Napoli anche se il club azzurro ha sempre chiesto oltre 100 milioni per cederlo. Una cifra che è bastata a tenere lontane le pretendenti, nonostante a più riprese i grandi club abbiano chiesto informazioni. La speranza era che De Laurentiis ammorbidisse la richiesta, soprattutto dopo che Osimhen non ha dato certezze sulla permanenza al Napoli. Quel “tutto può succedere” ha lasciato una porta aperta in cui tanti hanno deciso di sbirciare, ma si sono trovati sempre la stessa risposta: per Osimhen servono 110 milion di euro. Il Napoli non vuole cedere il suo bomber, la vendita potrebbe avvenire nel 2023 quando la società potrà fare una plusvalenza totale sul giocatore.

Intanto De Laurentiis proprio per il cartellino di Osimhen è finito nel mirino della procura, che ne ha sequestrato anche il contratto. Secondo Gazzetta dello Sport le grandi pretendenti per il giocatore nigeriano si sono ritirate. Ecco quanto scrive: “Stavolta, invece, il club azzurro finirà per trattenere il suo centravanti, Victor Osimhen, per un motivo diverso: tutte le grandi squadre d’Europa che dovevano prendere un attaccante lo hanno già fatto (e se Lewandowski andrà al Barcellona il giro sarà completo). Di conseguenza, non fioccheranno offerte per il nigeriano tali da far girare la testa a De Laurentiis e dunque Spalletti ha finalmente una ragione per sorridere“.