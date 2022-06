Indagato De Laurentiis, la nota della procura: “Provvedimenti richiesti dalla Francia”

Aurelio De Laurentiis è stato indagato per falso in bilancio dalla Procura di Napoli, per chiarire la questione sull’affare Osimhen. Il Napoli ha acquistato Osimhen nel 2020 inserendo nella trattativa Karnezis oltre ai giovani Manzi, Liguori e Palmieri valutati 20 milioni di euro. Proprio su questa vicenda si vuole fare chiarezza. Secondo quanto riferisce La Stampa: “Il trasferimento del calciatore professionista era già stato oggetto di una richiesta di ordine d’indagine europeo da parte della Juridictions Interrégionales Spécialisées del tribunale giudiziario di Lilla, e ha comportato l’avvio di un procedimento penale anche nell’ufficio giudiziario napoletano“.

Anche la procura di Napoli ha diramato una nota ufficiale sull’indagine ai danni Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli: “Le odierne attività, affidate agli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli, sono volte all’esecuzione dei provvedimenti richiesti dall’autorità inquirente francese e di quelli emessi dalla Procura di Napoli“. Va ricordato che anche la giustizia sportiva ha esaminato il caso plusvalenze, da cui la società partenopea ed i suo dirigenti sono stati completamente scagionati. La procura ha sequestrato il contratto di Osimhen e vaglierà le carte, facendo tutte le indagini del caso prima di procedere. Intanto questa indagine potrebbe mettere anche un freno alle voci di mercato su Osimhen.