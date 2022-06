THE SUN: ” Il Tottenham piomba su Osimhen. Offerta record in arrivo”

Il Tottenham pronto a soffiare Victor Osimhen all’Arsenal. I Gunners si sono visti rifiutare un’offerta iniziale di 51 milioni di sterline.

Secondo quanto riporta il quotidiano britannico THE SUN, il Tottenham vuole l’attaccante del Napoli Victor Osimhen. Il 23enne nigeriano ha segnato 28 gol in 62 presenze. Oismhen è stato acquistato per quasi 70 milioni nel 2020.

L’Arsenal, che cercava un giocatore per sostituire Lacazette, si è vista rifiutare dal patron De Laurentiis un’offerta da 60 milioni di euro.

I Gunners però non si arrendono, gli uomini di Mikel Arteta stanno ora considerando un’offerta record da 86 milioni di sterline per arrivare a Victor Osimhen.

Tuttavia, secondo il giornalista Lorenzo Amuso, Il Tottenham potrebbe superare l’Arsenal, e il più defilato Manchester United, questo perché la squadra di Antonio Conte è in grado di offrire all’attaccante nigeriano, più soldi e soprattutto la possibilità di giocare la Champions league da protagonista.

Il quotidiano inglese sull’interesse del Tottenham per Osimhen aggiunge: “Antonio Conte, grazie alla qualificazione alla Champions League, ha ottenuto grandi garanzie sul mercato, quindi dal Tottenham possiamo aspettarci davvero grandi cose. In cima alla lista dei desideri c’è Osimhen del Napoli“.

Come ha ribadito Aurelio De Laurentiis tutti sono cedibili dinanzi alle giuste offerte. Se qualcuno si presenta con oltre cento milioni, Osimhen parte. Il Napoli monitora come possibili sostituti Beto, Broja e Simeone.

Le parole pronunciate da Luciano Spalletti in conferenza stampa fanno riflette, impensabile che il Napoli possa lottare per lo scudetto, come annunciato dal patron. La cosa importante è quella di essere chiari con la piazza come lo è stato il tecnico di Cervaro.