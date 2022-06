De Laurentiis chiede cifre altissime per Petagna: vuole Broja

Calciomercato Napoli Aurelio De Laurentiis chiede 25 milioni di euro per cedere Andrea Petagna, si sogna Broja del Chelsea. Il club azzurro vuole monetizzare per cercare di dare l’assalto al giocatore albanese che viene ritenuto un prospetto estremamente interessante dal club partenopeo. Si tratta anche in situazione di programmazione del futuro per il Napoli che nel 2023 può perdere Osimhen. Anche se dalla Premier League faranno un tentativo anche in questa sessione di calciomercato con l’Arsenal più che interessato al giocatore.

De Laurentiis vorrebbe avere Broja e Osimhen insieme nella prossima stagione, così da fare crescere l’albanese e tenerlo in caldo per un eventuale addio del nigeriano. Secondo il Corriere del Mezzogiorno per arrivare all’acquisto di Broja bisogna fare cassa ed i soldi possono arrivare dalla cessione di Petagna. L’attaccante ex Spal viene valutato 25 milioni di euro da Aurelio De Laurentiis. Una cifra che difficilmente qualcuno sarà disponibile a versare per un attaccante, sicuramente di valore, ma che ha giocato veramente poco nella scorsa stagione. Ma oltre al Broja il Napoli mette nel mirino anche Giovanni Simeone del Verona, che ha un costo di 15 milioni di euro. Una cifra che per ora nessuno ha offerto per l’attaccante in uscita dal club scaligero.