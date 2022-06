Gazzetta: l’Arsenal vuole Osimhen per rispondere a Liverpool e City

L’Arsenal è la più seria candidata a prendere Victor Osimhen dal Napoli. Come vi scriviamo oramai da mesi i Gunners sono sempre stati il club che più si è interessato al giocatore. La società inglese ha bisogno di tornare in Champions League, di tornare di prepotenza alla lotta al titolo e vuole farlo in pieno stile. Così ha bisogno di rinforzi ed in termini economici si può ancora permettere grandi colpi. Le parole di Osimhen sul suo futuro non fanno altro che alimentare le voci su un suo addio al Napoli, con le quotazioni che sono nettamente aumentate. De Laurentiis non farebbe opposizione ad una sua cessione, ma chi lo compra deve sapere che non ci saranno sconti anche perché il nigeriano è blindato da un contratto fino al 2025.

Osimhen Arsenal: le cifre

Gazzetta dello Sport conferma che i Gunners sono molto interessati all’attaccante del Napoli, ma per strappare il giocatore a De Laurentiis servono 100 milioni di euro. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo: “Serve però che fra l’Arsenal, che starebbe per preparare l’assalto, e il Manchester United, altra concreta pretendente, almeno una ritenga Osimhen un vero crack per

investire quelle cifre. E la potenza di testa del giocatore, molto apprezzata in Inghilterra, potrebbe essere uno dei fattori decisivi sull’investimento: è da stimare che entro giugno la faccenda prenderà una sua piega. E se arrivasse un’offerta irrinunciabile, il Napoli oltre a realizzare una notevole plusvalenza avrebbe il tempo per muoversi con competitività sul mercato“.

Osimhen all’Arsenal significherebbe per il Napoli dover investire in un nuovo centravanti, anche perché pure Mertens sta per dire addio. Giuntoli resta vigile su giocatori come Broja, giovani e di belle speranze. C’è sempre Scamacca nel mirino ma la corte del PSG e di 5 milioni di euro di ingaggio richiesti ne fanno un obiettivo irraggiungibile per il Napoli.