Osimhen spaventa il Napoli: De Laurentiis alza il muro, la cifra anti premier

Victor Osimhen lancia dubbi sul suo futuro, quelli che i portali di informazione stanno riportando oramai da settimane hanno trovato conferma eccellenti nelle parole del nigeriano. “So che ci sono voci dalla Liga e dalla Premier League” e poi sul suo futuro: “So che tutto può succedere, ora voglio solo andare in vacanza con la mia famiglia, svuotare la testa e ricaricare le batterie. Poi penseremo al resto“. Insomma più chiaro di così non si poteva. Osimhen non esclude la possibilità di andare via in questa sessione di calciomercato. Così come il Napoli non esclude la possibilità di venderlo, ma solo ed esclusivamente alle sue condizioni. Perché Osimhen ha un contratto fino al 2025 e quindi non può tirare troppo la corda.

De Laurentiis: 110 milioni di euro per Osimhen

La crisi economica del calcio impone serie riflessioni prima di un acquisto, ecco perché anche i club di Premier League e di Liga vanno più che cauti. Osimhen piace al Manchester United, all’Arsenale ed al Newcastle, si è informato pure il Bayern Monaco per il dopo Lewandowski, ma tutti sono sbattuti dinanzi al muro eretto da De Laurentiis: 110 milioni di euro questa la cifra chiesta dal presidente della SSCN per cedere Osimhen. Secondo Corriere dello Sport quella cifra è leggermente trattabile ma il Napoli non scenderà mai sotto i 100 milioni di euro. A quelle cifre anche i club di Premier League cominciano a tremare, anche perché Osimhen ha dimostrato di avere grandissimo potenziale ma nei due anni a Napoli è stato sempre fermato da infortuni. Insomma non si è ancora confermato del tutto e questo spinge i club ad essere più cauti. La sensazione è che un assalto da Premier e Liga possa esserci a fine 2023, se Osimhen dovesse giocare con continuità e mantenere la propria media gol. A quel punto, con gli ammortamenti, De Laurentiis potrebbe realizzare una mega plusvalenza.