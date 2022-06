REPUBBLICA – Mertens spiraglio per restare a Napoli: c’è un solo modo per convincerlo

Calciomercato Napoli le ultime novità su Dries Mertens. Il giocatore belga è deluso dall’atteggiamento del Napoli, De Laurentiis ha atteso una mail dai suoi avvocati e non ha fatto un’offerta ufficiale, poi ha rifiutato le cifre proposte dall’entourage del giocatore. Tutto molto freddo, tutto molto distaccato, come se Mertens non fosse parte integrante della storia di Napoli. “Il mio futuro? Voglio fare la scelta giusta e trovare un bel club. Sono calmo, anche se penso molto alla mia decisione. Credevo di restare in maglia azzurra ed è strano che abbiano aspettato così tanto, visto che riguardo al mio prolungamento non ho ancora sentito nessuno. Spero nei prossimi giorni o settimane di darvi altre notizie” sono state queste le parole di Mertens che sanno di saluto.

Mertens resta al Napoli?

Ma il belga si è tenuto aperto una piccola porta per due motivi: il primo è di natura legale, fino al 30 giungo il Napoli ha una opzione per rinnovare unilateralmente a 4,5 milioni di euro il contratto del belga. Opzione che non sarà mai esercitata da De Laurentiis, ma che blocca il belga che potrà ufficialmente firmare per un nuovo club da luglio in poi. Mertens piace alla Lazio di Sarri ed al Valencia di Gattuso, che però ha potere di mercato pari a zero, viste le disastrose condizioni economiche.

Ma Repubblica lascia ancora uno spiraglio per vedere Mertens al Napoli ed indica De Laurentiis come l’unico che ha il potere di tenere il giocatore in azzurro. Il presidente ha “ancora due settimane di tempo a sua disposizione per rimescolare in extremis le carte“. De Laurentiis è “consapevole della volontà del giocatore di terminare la sua carriera in maglia azzurra e non è escluso che per questo faccia un ultimo tentativo di riaprire la trattativa, strappando magari uno sconto sull’ingaggio al cannoniera all time (con 148 gol) nella storia della società“.

Praticamente non è ancora del tutto finita, anche se sembra così. C’è una minima e flebile speranza che alimenta anche il sogno dei tifosi di vedere il giocatore belga ancora al Napoli. La fine della Nations League può dare un impulso importante per la questione Mertens.