Vecchi Lions volantino contro De Laurentiis: “Lurido mercenario”. Cifre enormi incassate dal presidente – FOTO

Il gruppo organizzato Vecchi Lions si scaglia contro Aurelio De Laurentiis, gli ultras della Curva A prendono posizione netta contro il presidente del Napoli. Già nelle scorse settimane c’era stato un attacco diretto dei gruppi organizzati contro il patron del Napoli. Gli striscioni contro De Laurentiis sono stati l’inizio della protesta, che sta continuando anche in questi giorni. Oramai l’indice di popolarità del presidente azzurro è ai minimi storici, perché non solo gli ultras ma tantissimi tifosi contestano la gestione della SSCN. Ma soprattutto è una comunicazione fallimentare a compromettere ancora di più De Laurentiis, che a tratti sembra quasi andare contro i suoi stessi tifosi.

Volantino De Laurentiis: il testo

Nella tarda serata di ieri sono stati affissi in città dei flyer contro il presidente del Napoli. Una locandina stile cinema, che riprende la serie parodia The Mast dove c’è un datore di lavoro che maltratta i propri dipendenti, ma allo stesso tempo sembra lui la persona che si sacrifica per tutti. “Aurelio De Laurentiis presenza: le Barzellette. ‘Je stong’ aprierto pe’ vvuje‘…”. Poi sul volantino contro De Laurentiis si legge ancora: “Critichi i giocatori per il vil denaro, ma i conti in banca parlano chiaro: tu sei un lurido mercenario! 2005-2021, risultato netto: 52 milioni. 2010-2021, compensi per sé e per i suoi: 35 milioni di euro“. Oramai sono tanti i tifosi che contestano De Laurentiis, tanto che l’hashtag A16 è diventato virale sui social. La famosa conferenza stampa in cui il presidente parlava di “vil denaro” come se egli stesso non fosse interessato ai profitti (cosa tra l’altro legittima) ha creato un solco profondo con gran parte della tifoseria. Ma ai napoletani non piace nemmeno uno stile di comunicazione in cui da anni si annuncia la volontà di costruire uno stadio, la foresteria per i ragazzi, i cento ettari di terreno già pronti e poi non si fa nulla.