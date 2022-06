De Laurentiis ascolti l’umore dei tifosi del Napoli: lo slogan A16 è virale

Ci sono segnali che non si possono ignorare, soprattutto al tempo dei social. Certo la tempesta mediatica non può e non deve cambiare le decisioni di una società, ma una riflessione andrebbe fatta. Perché la voce di chi contesta De Laurentiis non arriva solo dai social network, ma anche dai commenti al bar, attraverso i messaggi inviate alle varie trasmissioni tv e radio oppure nel filo diretto con i tifosi.

Con il passare del tempo la platea di scontenti è aumentata a dismisura, fino a scoppiare al termine di questa stagione. In qualche modo è come se la frase pronunciata da De Laurentiis: “Faremo di tutto per vincere lo scudetto“ abbia innescato un meccanismo di rigetto, e non solo la smorfia di Luciano Spalletti.

“De Laurentiis vendi il Napoli”

Oramai il coro incessante si leva: “A16“. Basta guardare ad esempio i commenti all’ultimo post social della SSCN sulla vittoria della Coppa Italia: in 27 minuti si è scatenato il putiferio, con lo slogan A16 (l’autostrada Napoli-Canosa che porta a Bari) sempre in bella mostra e gridato a squarciagola. Ora De Laurentiis non può non considerare l’opinione dei tifosi, perché la proprietà del Napoli è sicuramente sua, ma chi porta i soldi e fa crescere il brand sono quelli che gli scrivono di andare via.

Quello che maggiormente disturba i tifosi è il tipo di comunicazione, perché un presidente che dice di voler vincere lo scudetto e poi, nello stesso contesto, pensa di cedere Mertens e Koulibaly, fa quantomeno pensare. Ma sulla comunicazione azzurra ci sarebbe molto da discutere, come ad esempio gli annunci di De Laurentiis sul nuovo stadio. I cento ettari sono stati buttati in pasto ai tifosi più volte, ma di nuovo stadio non si vede l’ombra. Anzi il Napoli è moroso nei confronti del Comune di Napoli per lo stadio Maradona.

Quello che spaventa il tifosi azzurro non è semplicemente un mercato non esaltante, ma la mancanza di progettualità a lungo termine. Non ci sono asset strategici se non il player trading, e c’è la paura che non si possa più competere con le grande. È qui che De Laurentiis deve intervenire, sentire la voce dei propri tifosi, quelli che portano i soldi, chiarire oppure decidere di vendere il Napoli.