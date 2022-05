De Laurentiis: “Il nuovo stadio sarà bellissimo”, magari si farà sui 100 ettari insieme al centro sportivo

Aurelio De Laurentiis torna a parlare dello stadio del Napoli e davanti al sindaco Manfredi dice: “Lo faremo diventare bellissimo“. L’impianto di Fuorigrotta fino ad ora ha subito un restyling in occasioni delle Universiadi, ma dopo gli annunci roboanti degli scorsi anni non c’è mai stato nulla di più. Lo stadio Maradona è tutt’altro che moderno, con il Napoli che resta nella preistoria da questo punto di vista perché non ha un impianto di proprietà e quindi non può fare conto su quegli introiti. Un fattore tutt’altro che secondario, dato che il club deve fare i conti con il nuovo Fair Play Finanziario della UEFA, in cui i ricavi hanno un valore specifico importante.

Sullo stadio del Napoli De Laurentiis oggi ha detto: “Lo faremo diventare bellissimo, ma dobbiamo studiare le problematiche collaterali. Viabilità, collegamenti, servizi e possibilità di fare vivere la struttura sette giorni su sette. Perché in una città ed in un quartiere come quello, bisogna trovare la soluzione per rispettare tutti “. Parole giustissime, ma De Laurentiis sa che se si vuole una soluzione la si trova. Eppure a Napoli, i tifosi, attendono lo stadio ultra moderno da almeno quattro anni. Basti pensare che nel 2018 fu proprio De Laurentiis as annunciare di aver acquistato 100 ettari di terreno fuori dalla città, vicino ad una zona ferroviaria.

Lo stadio del Napoli promesso da De Laurentiis doveva essere costituito in tre anni. Ad oggi non c’è nemmeno un progetto, se c’è non è pubblico e comunque dei cento ettari, con annesso centro sportivo non se ne sa più nulla. Peccato per De Laurentiis, un imprenditore proiettato verso il futuro che resta nel giurassico. Si perché i club di Serie A si stanno organizzando per costruire nuovi stadi e c’è chi già lo ha di proprietà. Quegli asset saranno strategici e porteranno introiti, moneta sonante per fare vivere sogni ai propri tifosi.