Del Genio: “Gira una bugia su Mertens. De Laurentiis non prenderà mai una figura alla Mandini”

Paolo Del Genio, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha analizzato il momento della squadra azzurra. il giornalista ed esperto di tattica ha parlato del caso Mertens-Spalletti e ha chiuso all’arrivo di un uomo spogliatoio.

“Da un lato il Napoli non ha avuto coraggio, dall’altro nemmeno fortuna nelle partite clou per provare a vincere il campionato. Negli scontri diretti è mancato questo: il punto – spiega – è che non so se sono qualità che mancano oppure semplicemente non sono state tirate fuori.

Mertens? Nel calcio moderno un calciatore non può creare squilibrio. Dries ha fatto più falli lui che Piotr Zielinski che ha giocato quasi 900 minuti in più rispetto al belga. E questo la dice lunga su entrambi i calciatori e sulle bugie relative alla mancanza di equilibrio con Ciro in campo. Inoltre Mertens, è abile nel recupero palla e si mette anche a dare fastidio nelle linee di passaggio”.