Criscitiello: “Mancini a casa. Jorginho ci ha fatto perdere i Mondiali. La Juve dovrebbe portare i libri in tribunale”

Michele Criscitiello demolisce l’Italia e Roberto Mancini: “Dove andare a casa con Gravina dopo la mancata qualificazione“. Il giornalista di Sportitalia ha detto: “Mancini per un mese fatto bene ha distrutto il calcio italiano, anche i settori giovanili ha distrutto. Ha convocato giocatori brasiliani che di italiano non avevano nulla, come Joao Pedro. Ha convocato gente come Jorginho che ci ha fatto perdere la qualificazione ai Mondiali. È stato riconoscente ed ha sbagliato ed ha sbagliato a non dare fiducia i giovani, cosa che sta facendo adesso”.

Secondo Criscitiello”Gravina e Mancini dovevano andare a casa appena dopo l’esclusione dai Mondiali. Poi abbiamo esaltato giocatori, anche a livello mediatico, per mezza partita fatta bene, come Gatti e Gnonto. Li abbiamo paragonati a Chiellini, a Baggio e Del Piero è una cosa assurda. l’Italia è un sistema marcio dalla Serie D alla Serie A“. Per il giornalista la sconfitta dell’Italia con la Germania è una “vergogna ed è dir poco, perché quello è solo la punta dell’iceberg di un sistema marcio. Con quel mese degli Europei stiamo mettendo sotto al tappeto tutta la polvere. La Juventus che perde 200 milioni di euro non è normale, qualsiasi altra società porta i libri in tribunale“.