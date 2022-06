Italia umiliata: la Germania ne fa cinque

L’Italia di Mancini perde 5-2 in casa della Germania nel quarto turno di Nations League, azzurri umiliati. I tedeschi hanno passeggiato contro la giovane Nazionale di Roberto Mancini apparsa quasi del tutto inconsistente in attacco, come da un po’ di tempo a questa parte. Gli azzurri fanno una fatica estrema a trovare la via del gol, ma anche a produrre gioco. La Germania dopo quattro pareggi consecutivi, invece, è apparsa fluida ed ha affondato spesso il colpo. Il risultato poteva essere anche più rotondo.

I tedeschi riescono a rifilare cinque gol all’Italia, grazie alle reti di Kmmich e Gundogan nel primo tempo, poi nella ripresa Muller, e la doppietta di Werner (una su mega indecisione di Donnarumma) chiudono la partita. Gli azzurri riescono a tirare fuori un minimo di orgoglio ed a salvare in minimo la faccia grazie alle reti di Gnonto e Bastoni che rendono meno amaro il passivo. Resta comunque una grande figuraccia dell’Italia apparsa totalmente in balia della Germania. La Nations League ora si interrompe, ma per l’Italia c’è ancora molto da faticare. Mancini ha coraggio a fare esperimenti e lanciare giovani, anche perché dei vecchi ci sono poche, pochissime certezze soprattutto in fase offensiva, dove gli attaccanti scarseggiano.