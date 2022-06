Bonfigli, Rtl Belgio: “Mertens sta soffrendo, deluso da De Laurentiis”

Emiliano Bonfigli di RTL Belgio è intervenuto ai microfoni di Radio Goal per parlare di Dries Mertens. L’attaccante del Napoli dopo le ultime dichiarazioni è lontanissimo dalla squadra azzurra. Dopo nove anni sembra oramai arrivato il momento per Mertens ed il Napoli di dirsi addio, anche perché le parole usate dal giocatore e quelle scelte ancora prima da De Laurentiis non lasciano spazio a dubbi. Il rinnovo di contratto sembra più che mai una chimera.

Bonfigli fa sapere che “Mertens dal ritiro del Belgio ha sempre dimostrato ed esternato tutto il suo amore per il Napoli e per la città partenopea di cui è follemente innamorato. A questo punto dopo quanto ha detto credo che la rottura sia definitiva“. Bonfigli aggiunge: “Credo che a Mertens non sia piaciuto l’atteggiamento della società che è apparsa molto distante. Sta male perché pensare che ora il Napoli non lo vuole più“. Non bisogna dimenticare che Mertens in maglia azzurra ha segnato 148 gol e forse si aspettava un trattamento diverso. De Laurentiis invece ha atteso che il belga gli facesse un’offerta ufficiale che ha poi rifiutato. Insomma tutto molto freddo, molto distante da quel caffè preso con il suo bomber qualche settimana fa sul terrazzo della casa del belga a Napoli.