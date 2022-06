Anna Trieste: “Mertens, leader come Ibra. Vorrei che il Napoli mi spiegasse una cosa”

Anna Triste ha commentato il possibile addio di Dries Mertens dal Napoli. La giornalista pone anche un quesito al club azzurro.

Anna Trieste, giornalista de il Mattino ai microfoni di Radio Marte ha parlato del possibile addio di Dries Mertens, dopo le dichiarazioni dell’attaccante belga:

“Mertens non è un’ombra, ma è in carne ed ossa. Nel Napoli si dice che manca un leader in campo, un vero capitano e Mertens rappresenta quel ruolo. Anche Ibrahimovic a Milano ha un peso diverso da quello che ha in campo.

A Mertens bisogna dare modo di fare il leader della squadra. Tutti i calciatori che sono venuti a Napoli dall’estero, hanno parlato di Dries come unica persona che li ha aiutati. Mi sono resa conto di ciò anche leggendo le dichiarazioni di Osimhen“.

Anna Trieste nel corso del suo intervento in Radio ha poi aggiunto. “Cosa resta dopo la richiesta economica del giocatore? Non è l’unico, anche Hamsik è uno che ha lasciato un segno al di là di tutto. Io vedo che sui social i tifosi non hanno nessun appiglio per poter sporcare il ricordo di Mertens.

Chiaramente parliamo della maggioranza, poi ci saranno quelli che cambiano opinione. Vorrei capire perché si sta così tanto attenti alle fughe di notizie nel Napoli e poi escono tutte queste cose?”.

Prima Insigne, poi Mertens. Il Napoli sta veramente cambiando volto. Ormai sono trascorsi quattro anni dall’ultima stagione di Sarri che portò gli azzurri a 91 punti, a un passo dalla conquista dello scudetto. Traguardo sfiorato anche quest’anno con Spalletti alla guida.

Aspettando il mercato i tifosi sono ancora divisi sulla questione Mertens. chi ha ragione?