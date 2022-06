Se ne va Mertens, era l’idolo dei napoletani: La reazione dei tifosi sui social

Napoli è stata una meravigliosa avventura per Dries Mertens che saluta la piazza da primo marcatore della storia azzurra.

Mertens lascia Napoli dopo nove stagioni. Il belga arrivò da esterno, con Benitez. Cominciò da riserva di Insigne. Seppe attendere tre anni la sua occasione. Il destino ci mette lo zampino, poi però devi essere bravo a saper approfittarne. Uno dopo l’altro, Mertens vide sparire tutti i centravanti: Higuain andò alla Juventus; il suo sostituto, Milik, si infortunò; Gabbiadini non la beccava mai e venne persino espulso. Sarri puntò tutto su Mertens e l’attaccante non deluse le aspettative. Fu l’inizio di una meravigliosa avventura. Mertens saluta da capocannoniere della storia del Napoli con 148 gol. E da idolo dei tifosi. Non male per un fiammingo che arrivò per essere un buon panchinaro.

Mertens-Napoli, è addio: la reazione dei tifosi sui social.

I tifosi azzurri hanno preso d’assalto i profili social del belga e del calcio Napoli. Moltissime le reazioni e gli inviti a restare ma De Laurentiis alla richiesta di rinnovo inviata dal belga ha risposto con un secco No Grazie!

“Sarebbe stato bello salutare Mertens come il Real sta salutando Marcelo. Sarebbe stato bello farlo con Marek, Calleti o Paolo Cannavaro. Purtroppo non sono cose ‘da Napoli’. I calciatori che vestono orgogliosamente la nostra maglia avrebbero meritato altro epilogo.

“Per Mertens avrei fatto rinnovo biennale a 2M e poi posto in società nel caso, nell’area tecnica o dirigenziale. La mia evoluzione ideale del rapporto con Dries”.

“Presidè De Laurentiis, scusate ma se Mertens dice che finora per il rinnovo non l’ha chiamato nessuno voi quella sera a casa di Mertens che caxx ci siete andato a fare? Almeno il pensierino al criaturo ce l’avete fatt? No per capire”.

“Vogliamo un altro finale, Mertens è la nostra storia. NON PUÒ finire così”.

“Mertens e De Laurentiis si accusano reciprocamente di essere “spariti” e non essersi fatti più sentire. Chiaro segno di un ennesimo black out comunicativo, non solo pubblico, ma anche interno, che rende questo divorzio amaro. Gli anni passano e i problemi restano sempre uguali”.

“Ci sono adii che fanno male. Quello di Ciro, più di ogni altro. Ma solo la salumeria di ADL non conosce riconoscenza, rispetto e dignità. Solo i motori della macchina del fango, sempre accesi. Mertens, il più amato dopo Diego, sarà ricordato e stimato per sempre”.

Questi alcuni commenti dei tifosi del Napoli che si possono legge sul web.