Mertens: “Pernsavo di restare al Napoli, ma nessuno mi ha chiamato. Voglio trovare un bel club”

“Dove andrò a giocare? Non lo so ancora, voglio fare la scelta giusta, non posso sbagliare. Voglio trovare un club importante. Sono tranquillo in questo momento, ma sto riflettendo sulla scelta da fare. Ero convinto di restare al Napoli, strano che abbiano aspettato così tanto”

Dries mertens nel corso della conferenza stampa ha poi aggiunto: “Riguardo al prolungamento del contratto con il Napoli, non ho ancora sentito nulla. Spero nei prossimi giorni o settimane di farvi sapere. Al momento non sono in grado di dirvi di più”.

Mertens ha manifestato tutta la propria delusione, si aspettava di rinnovare con il Napoli dopo la richiesta ufficiale formulata dai suoi agenti, 4milioni lordi più bonus. Il Club azzurro ha risposto con un secco no grazie! Dopo Lorenzo Insigne volato in Canada, il Napoli si appresta anche a perdere il capocannoniere di tuti i tempi in maglia azzurra.