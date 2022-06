Sky – Mertens o Koulibaly: il Napoli ha preso una decisione

Il Napoli e Dries Mertens sono pronti a dirsi addio secondo Sky la decisione è stata presa. Il giocatore ha usato parole forti ha detto che si aspettava una chiamata dal Napoli, che però non c’è stata. La società azzurra si è fatta sentire solo con una mail in cui rifiutava la proposta di rinnovo degli avvocati di Mertens. Cifre ritenute alte dalla società. Un rapporto freddo quello tra Mertens ed il Napoli e secondo Massimo Ugolini di Sky quelle del belga sono “parole d’addio. Probabilmente nemmeno le parole del club sulle cifre sono state opportune, né nei modi, né nei tempi“.

Secondo il giornalista di Sky il Napoli non “accontenterà la richiesta di ingaggio da 9 milioni di euro l’anno, con tutti i bonus. La distanza è veramente molto ampia ed il club non vuole fare sacrifici”. De Laurentiis se proprio deve fare un sacrificio lo farà per “Kalidou Koulibaly, sicuramente non per entrambi“. Il difensore ha 31 anni, mentre l’attaccante 35 e quindi De Laurentiis preferisce tenersi il primo. “Aspettiamo l’incontro tra Mertens e De Laurentiis, ma se ci fosse stata la volontà di rinnovare non sarebbero state usate quelle parole in conferenza stampa ed il giocatore non avrebbe inviato quella mail” conclude Ugolini.