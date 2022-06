Dalla Spagna – Lewandowski al Barcellona, super ingaggio: poi tocca a Koulibaly

Il Barcellona è pronto a dare il colpo di calciomercato con Robert Lewandowski, attaccante in uscita dal Bayern Monaco. Il club spagnolo deve fare i conti con una situazione debitoria preoccupante: 500 milioni di euro da ripianare, eppure dalla società stanno facendo di tutto per riuscire a dare a Xavi una squadra di primissimo livello. La crisi economica verrà sventata in un paio di settimane, con il club pronto a rientrare grazie anche al patrimonio immobiliare. Questo permetterà al Barcellona di lanciare l’assalto ai top player europei.

Uno di questi è Lewandowski che vuole il Barcellona e lo ha fatto capire chiaramente. Dalla Spagna Sport fa sapere che l’affare si può concludere sulla base di 30 milioni di euro. Ma soprattutto la società spagnola è pronta ad offrire 12 milioni di euro all’attaccante polacco. Insomma altro che taglio di ingaggi che ha fatto arrabbiare Busquets, il Barcellona sembra voler rilanciare e fare sul serio. In Spagna sono sicuri che dopo l’affare legato a Lewandowski, ci sarà anche l’assalto a Koulibaly del Napoli. Due super colpi che rilancerebbero le ambizioni degli spagnoli sia in Liga che in Champions League. Cavi vuole puntare molto su Koulibaly e la società vuole accontentare il tecnico, prendendo il difensore in scadenza di contratto col Napoli nel 2023.