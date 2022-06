Pedullà: “Mertens proposto a Lazio e Roma ora…”

Il futuro di Dries Mertens lontano da Napoli. Secondo Alfredo Pedullà è stato offerto a Lazio e Roma in questo calciomercato. L’attaccante vedrà il contratto col Napoli scadere questo mese ed è pronto a firmare con un altro club. Il Napoli ha rifiutato la proposta di rinnovo inoltrata dai legali di Mertens, De Laurentiis non vuole investire quelle cifre su un 35enne ed è pronto a lasciarlo partire.

Attraverso il suo sito ufficiale, Alfredo Pedullà fa sapere che la situazione Mertens non è molto definita. Il giocatore è stato offerto a Lazio e Roma. Sarri farebbe carte false per avere il belga , ma Lotito deve ancora risolvere i problemi con l’indice di liquidità. La Roma valuta Mertens, che piace a Mourinho ma la società giallorossa sembra non voler investire molto sul suo ingaggio. Il giocatore ha offerte anche dall’estero, soprattutto da Messico e Brasile, ma sembra voler continuare a giocare in Italia. In questo momento il rinnovo di Mertens col Napoli sembra davvero difficilissimo. Rinnovi complicati in casa azzurra, dato che sta diventando difficilissimo anche convincere Koulibaly a restare a Napoli. Il difensore piace al Barcellona, pronto a investire su di lui dopo aver ripianato i debiti e aver chiuso con Lewandowski. Situazione difficilissima anche il rinnovo di Fabian Ruiz.