Mertens la foto con Ciro Romeo è dolcissima

Dries Mertens si gode la festa del papà in Belgio in compagnia del figlio Ciro Romeo e posta la foto in una storia di Instagram. Il campione del Napoli deve decidere ancora il suo futuro, che purtroppo sembra lontano dalla Campania. Il giocatore è andato via a fine stagione ha risposto alla chiamata del Belgio per la Nations League, ma non ha rinnovato il contratto con il Napoli. La proposta presentata dagli avvocati che seguono il giocatore è stata rifiutata da De Laurentiis che vuole risparmiare sull’ingaggio di Mertens.

Intanto il giocatore si gode la festa del papà insieme con Ciro Romeo, in Belgio si festeggia la seconda domenica di giugno. Il giocatore ha ripreso una foto di della compagna Kat che ha fotografato Mertens e Ciro Romeo, il primogenito nato proprio a Napoli. I tifosi azzurri sperano che il figlio di Mertens possa tornare a vivere a Palazzo Sant’Anna dimora partenopea della famiglia Mertens.