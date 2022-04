De Laurentiis, la foto con Ciro Romeo Mertens diventa Virale: Quanti messaggi sui social

“Per adesso ho fatto un contratto a Ciro Romeo…”La foto di De Laurentiis con il figlio di Mertens diventa virale sui social.

Aurelio De Laurentiis su Twitter ha festeggiato la vittoria del Napoli contro il Sassuolo pubblicando una sua foto negli spogliatoi dello stadio Maradona insieme a Dries Mertens e al figlio dell’attaccante belga, Ciro Romeo, nato da pochi giorni: “Per adesso ho fatto un contratto a Ciro Romeo…“.

Napoli: la foto di De Laurentiis con il figlio di Mertens diventa subito virale

In attesa del prolungamento del contratto di Mertens, sempre più vicino, il patron dei partenopei ha voluto inviare un segnale chiaro. La foto pubblicata su Twitter è diventata subito virale in rete, con i tifosi del Napoli che hanno incitato il presidente a trovare quanto prima l’intesa con la punta, andata a segno due volte oggi contro il Sassuolo.

“Come minimo! Adesso aspettiamo il contratto a Ciro Senior”.

“Ahahaah come ti guarda spaventato! Bellissima foto!!”

“A cosa starà pensando il piccolo Ciro Romeo?”.

“La nostra rabbia sta nel fatto che questa squadra dentro di se aveva molto di più di quello che ha dimostrato…e oggi l’abbiamo visto…purtroppo in altre gare decisamente no…si spera che in futuro l’allenatore riesca a tirare fuori sempre il meglio da ogni calciatore…”.

“Rinnovare Dries è una delle cose più giuste che tu possa fare da quando sei qui, non perdere l’occasione”.

Questi alcuni dei commenti che si possono leggere sul web.