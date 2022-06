Barcellona assalto a Koulibaly. Laporta: “risaneremo i debiti e rafforzeremo la squadra”

Il Barcellona non molla Koulibaly, il presidente Laporta annuncia: “Approveremo due operazioni per risanare i debiti”.

Il Barcellona ha messo koulibaly nel mirino. Il difensore del Napoli è uno dei grandi obiettivi di Xavi, è storia nota, ma la questione è stata affrontata con un pizzico di distacco proprio in virtù della situazione debitoria del club. Quantificata in 500 milioni di euro dal vicepresidente dell’area economica, Eduard Romeu.

Koulibaly, ha rifiutato il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2023, ovviamente il richiamo del Barcellona ha un fascino, soprattutto all’alba dei 31 anni, da festeggiare il 20 giugno. Finora, si è trattato più che altro di una suggestione che ha agitato un po’ le acque del Golfo, ma la possibile svolta finanziaria del club spagnolo darebbe anche la possibilità operare. Di confezionare quella famosa offerta mai arrivata per il momento: la valutazione di partenza di De Laurentiis sfiora i 40 milioni di euro.

KOULIBALY, IL BARCELLONA FA SUL SERIO

Secondo quanto rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il presidente del Barcellona potrebbe dare l’assalto finale a koulibaly.

“Se giovedì approveremo due operazioni, risaneremo i debiti e rafforzeremo la squadra, ha spiegato il presidente Laporta.

Dopo la partita con il Ruanda valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa, tra l’altro, Kalidou pronunciò poche ma calibrate parole:

«Il Barcellona? Non voglio mentire: al momento non so nulla, non ho parlato con nessuno. Mi sono concentrato interamente sulla Nazionale. Dopo le vacanze in Senegal tornerò in Europa: vi farò sapere molto presto».

Kalidou è già rientrato in Francia, è a casa, e probabilmente anche lui è incuriosito dall’esito dell’Assemblea del Barcellona in agenda giovedì. Il suo manager, Fali Ramadani, è tra l’altro stato in Italia da lunedì a giovedì: Milano e poi Roma mercoledì, a un passo da De Laurentiis, senza però incontrarlo”. Non resta che attendere: ormai è davvero questione di giorni.