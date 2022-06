Anche Koulibaly lancia un ultimatum, esige una risposta. Il Napoli fa innervosire chiunque

I rinnovi di contratto in casa Napoli sono un vero e proprio tormento. La società di Aurelio De Laurentiis rischia di perdere a zero Ospina e Mertens, dopo aver perso anche Insigne. Ma nel prossimo futuro anche Koulibaly e Fabian Ruiz hanno molte possibilità di andare via a parametro zero. Insomma, non proprio un toccasana per bilanci e plusvalenze. Il Napoli sta provando a risolvere alcuni di questi problemi, ma fino ad ora ha fallito. La situazione con Mertens è messa malissimo, per ricucire ci vorrà un’opera sartoriale importante.

Inoltre anche Koulibaly dal Senegal ha dato segnali di nervosismo. Il difensore centrale è stato estremamente pacato nelle sue dichiarazioni, ma allo stesso tempo deciso nel chiedere chiarezza al club. Fino ad ora di chiarezza c’è stata veramente poca, un segnale che di certo non ha fatto piacere al difensore che ha sempre nutrito grande rispetto per il Napoli.

Anche il suo ex agente ha fatto sapere che Koulibaly ha sempre rinunciato a qualcosa per il Napoli. Ora magari sarebbe il caso di restituire, ma spesso la memoria ha una vita molto corta. Ed allora Koulibaly, che di certo non è un bambino, ha deciso con cortesia ed educazione di chiedere semplicemente chiarezza alla società. Secondo Repubblica, Repubblica ha dato un ultimatum al Napoli, vuole avere una risposta sul suo futuro entro fine settimana. Una richiesta che sembra doverosa per un calciatore che ha dato tantissimo al suo club. In agguato c’è sempre il Barcellona, ma De Laurentiis chiede 40 milioni di euro. Secondo quanto riferisce Sky il Napoli ha già il sostituto di Koulibaly, ma serve l’offerta giusta per portarlo via da Napoli. Il giocatore piace sempre al Barcellona, mentre la trattativa per il rinnovo del senegalese è fallita perché il Napoli ha proposto 4 milioni di euro a stagione.