Atletico Madrid su Osimhen, la cifra per convincere De Laurentiis

L’atletico Madrid si sta muovendo concretamente per acquistare Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Napoli. Secondo quanto riferito da areanapoli il club spagnolo è seriamente intenzionato a prendere il nigeriano. Osimhen non ha dato certezze sulla permanenza a Napoli ed ha parlato anche di un interesse della Liga, anche se fino ad ora si era parlato solo di Premier League.

l’Atletico Madrid per Osimhen sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra che va tra gli 80 ed i 90 milioni di euro. Un budget molto importante ma che non arriva ancora alla valutazione di 110 milioni di euro che De Laurentiis fa di Osimhen. Il giocatore ora è in vacanza ed attende novità sul suo futuro. Spalletti spera di non perderlo, anche perché sono già tante le cessioni che potrebbe fare il Napoli. Una di quelle eccellenti è Koulibaly, ma pure sul futuro di Fabian Ruiz ci sono molte ombre. Il reparto d’attacco del Napoli può essere rivoluzionato. Osimhen sarebbe una delle certezze per Spalletti che la scorsa stagione ha potuto utilizzarlo solo a mezzo servizio a causa dell’infortunio. Nonostante tutto il nigeriano ha messo a segno comunque 18 gol, facendolo diventare molto appetibile suo mercato. Ma chi lo vuole deve fare i conti con De Laurentiis.