Radio Ufficiale: “Spunta la Juventus per Fabian Ruiz. I bianconeri dietro il mancato rinnovo”

Spesso la Juventus è interessata ai calciatori del Napoli ed anche quest’anno c’è il rischio che qualche attuale beniamino azzurro possa vestire prossimamente il bianconero. Dopo Kalidou Koulibaly che gode della stima della proprietà torinese (il senegalese ha detto di no per rispetto dei napoletani), ora Fabian Ruiz è entrato nel mirino del presidente Andrea Agnelli che vorrebbe regalare a Massimiliano Allegri un centrocampista di assoluto valore. A darne conferma è il giornalista Valter De Maggio che, all’interno della trasmissione “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli, annuncia: “Dietro il mancato rinnovo di Fabian Ruiz ci sarebbe la Juventus”.

Se Koulibaly ha fatto seguito a Cavani e Lavezzi nella decisione di non andare alla Juventus, pare che Fabian non sia dello stesso avviso e quindi starebbe pensando di accettare la proposta bianconera. Il caso è tra i più scottanti, infatti si rischia un Milik 2.0 se non dovesse accettare il rinnovo per il contratto che scade nel 2023. Ma non solo la Juventus è interessata all’atleta spagnolo che gode della stima dell’Atletico Madrid e Real Madrid: non è un mistero che Fabian Ruiz vorrebbe tornare in Spagna, così da giocare in Liga negli anni più importanti nella carriera di una calciatore. Se quest’anno o in futuro si vedrà