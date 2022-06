Multiproprietà Napoli-Bari, De Laurentiis non si arrende. Ricorso al Collegio di garanzia del Coni

È stato respinto il ricorso sulle multiproprietà presentato da Aurelio e Luigi De Laurentiis. A pronunciarsi è stata la Corte Federale della Figc a sezioni unite. I presidenti del Napoli e del Bari si erano espressi contro la decisione del Tribunale Federale Nazionale, che lo scorso 4 maggio aveva già rigettato il ricorso avente ad oggetto l’impugnazione della delibera pubblicata sul C.U. n.88/A del 1° ottobre 2021 relativamente alla modifica dell’art. 16 bis NOIF. Con questa normativa non si possono detenere due club se c’è un grado di parentela fino al quarto grado. La corte depositerà le motivazioni entro il 25 giugno e solo a quel punto i De Laurentiis potranno presentare un nuovo ricorso al Collegio di Garanzia del Coni.

Secondo quanto riporta l’edizione online della Gazzetta dello Sport, il patron del Napoli ricorrerà al consiglio di garanzia del CONI:

“I De Laurentiis, assistiti dall’avvocato Mattia Grassani, faranno ricorso al Collegio di garanzia presso il Coni per l’ultimo grado della giustizia sportiva. Poi ci sarà eventualmente la giustizia amministrativa con Tar e Consiglio di Stato. Se nemmeno a questo punto riuscisse a ottenere un giudizio favorevole, la famiglia De Laurentiis sarebbe costretta a cedere uno dei due club entro il 30 giugno 2024.

L’art. 16 bis NOIF vieta le partecipazioni in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente e affine entro il quarto grado, obbligando i soggetti che si trovano in questa condizione a porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza della Stagione Sportiva 2024/2025.