Gazzetta – Simeone al Napoli, Giuntoli ci pensa ancora

Giovanni Simeone è uno degli obiettivi di calciomercato del Napoli, il giocatore è in uscita d Verona e costa 15 milioni di euro. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Gazzetta dello Sport in cassa Napoli non è mai tramontata la pista che porta all’argentino. Sono giorni frenetici in casa azzurra, c’è chi parla di caos Napoli con cessioni e malumori, chi mette in evidenza che sta per scoppiare la grana Anguissa. Ma Giuntoli lavora per rafforzare la rosa di Luciano Spalletti.

C’è poi anche il caso Osimhen su cui è piombato l’Arsenal. Ma Simeone al Napoli non sarebbe il sostituto di Osimhen, bensì un rincalzo per prendere il posto di Petagna lista di sbarco. Perdendo anche Mertens il Napoli non ha più una prima punta di scorta. Deulofeu, vicinissimo al club azzurro, può ricoprire quel ruolo ma puntare su di lui come punta centrale sembra troppo. Gazzetta fa sapere che Simeone resta un’idea anche se non c’è ancora un’offerta ufficiale. Anche perché in casa Napoli bisogna fare prima ordine.