Deulofeu al Napoli l’ora della verità: affare in chiusura, cifre e bonus

Il Napoli si mette all’opera sul calciomercato in vista di un campagna abbonamenti che comincerà con ogni probabilità a fine mese. Servono colpi per migliorare la rosa di Luciano Spalletti, che già ha dovuto perdere Insigne e sta per perdere Mertens. Ma servono colpi anche per entusiasmare una piazza che contesta De Laurentiis ed è sempre più scettica sulle manovre di mercato del presidente. Il Napoli punta Deulofeu e spera di racchiudere in questo affare sia le esigenze di campo che di marketing. Lo spagnolo ha già un accordo con la società azzurra, ma non c’è ancora la chiusura con l’Udinese. Fino ad ora si è tentennato anche per comprendere il futuro di Mertens e capire quello di Ounas e Politano.

Calciomercato: Deulofeu al Napoli

Si parte allora dall’intesa sull’ingaggio 3 milioni di euro fino al 2027 per Gerard Deulofeu che viene trattato come un top player. Si, perché gli ingaggi del Napoli in questo momento sono questi. La politica del taglio dei costi va avanti, nonostante vengano contestate le retribuzioni del Cda, la società non si muoverà dalla decisione presa. Ma cosa manca per chiudere l’affare Deulofeu? Serve ancora trovare l’accordo con l’Udinese, secondo Corriere dello Sport il Napoli è arrivato ad offrire tra i 15 ed i 18 milioni di euro ma si “chiacchiera di bonus, dettagli ed eventuali contropartite (è anche emerso il nome di Ounas ma nulla da fare)“. C’è la volontà di chiudere anche perché i due presidenti ad un primo contatto sono stati favorevoli all’operazione e quindi si andrà avanti a trovare una soluzione.