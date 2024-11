Conte, 100 giorni di Napoli: cinquanta al comando della Serie A

Dal debutto in Coppa Italia alla vetta del campionato: il tecnico ha trasformato gli azzurri in tre mesi. Bilancio positivo nonostante l’ultima sconfitta.

I primi 100 giorni di Antonio Conte sulla panchina del Napoli raccontano una storia di successo e trasformazione. Come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico pugliese ha guidato gli azzurri al vertice della Serie A per ben 50 giorni, plasmando una squadra con una nuova identità.

Dal debutto del 10 agosto contro il Modena in Coppa Italia all’ultima sfida con l’Inter, il cammino del Napoli è stato impressionante: 26 punti in campionato, frutto di 8 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Un percorso che ha portato gli azzurri in testa alla classifica dal 29 settembre, con un vantaggio di un punto su Atalanta, Fiorentina, Inter e Lazio, e due sulla Juventus.

Il bilancio di questi tre mesi è ricco di soddisfazioni: dalla qualificazione agli ottavi di Coppa Italia, passando per i successi contro Inter e Juventus che hanno portato il vantaggio fino a +4, fino alle vittorie esterne contro il Milan a San Siro. Nemmeno la recente battuta d’arresto con l’Atalanta ha scalfito le certezze della squadra, subito rialzatasi contro i campioni d’Italia dell’Inter.

In un campionato equilibratissimo, con sei squadre racchiuse in due punti, Conte non si è perso in chiacchiere: “Al ritorno in Italia mi sono subito rimesso a fare quello che mi riesce meglio: comandare”. E i risultati, finora, gli danno ragione.