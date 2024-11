Kvaratskhelia, dalla Georgia gelano la Juventus: “Mai ad altri club italiani”

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia continua a tenere banco in casa Napoli, soprattutto dopo le voci di un interessamento della Juventus. A fare chiarezza sulla situazione è intervenuto il giornalista georgiano Kakha Dgebuadze, molto vicino all’entourage del calciatore.

Attraverso il suo profilo X, Dgebuadze ha rivelato un importante retroscena: “Non posso commentare le intenzioni di Giuntoli, ma posso assicurare che non c’è alcuna possibilità che Kvara vada alla Juventus”.

Il giornalista ha poi svelato un dettaglio ancora più significativo, citando una conversazione con Mamuka Jugheli, agente di Kvaratskhelia: “L’anno scorso il suo procuratore mi ha personalmente confidato che Kvara non giocherà mai per nessun altro club italiano”.

“Sono certo che Kvara comprenda perfettamente quali siano i limiti da non superare”, ha concluso Dgebuadze, “e non farà mai nulla che possa compromettere l’amore e il sostegno che i tifosi napoletani gli hanno dimostrato”.

