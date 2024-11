De Maggio: “Giuntoli vuole Kvara alla Juve, maxi offerta se parte Vlahovic “

L’ex ds azzurro punta il gioiello georgiano: il piano bianconero passa dalla cessione di Vlahovic

Walter De Maggio fa tremare i tifosi del Napoli. Il giornalista di Radio Kiss Kiss ha svelato un retroscena di mercato destinato a far discutere: Cristiano Giuntoli ha messo gli occhi su Khvicha Kvaratskhelia.

L’ex direttore sportivo azzurro, ora alla Juventus, non ha dimenticato il talento georgiano portato proprio lui in Italia. Secondo le indiscrezioni raccolte da De Maggio, i bianconeri sarebbero pronti a un investimento importante per strappare Kvara al Napoli.

La chiave dell’operazione potrebbe essere Dusan Vlahovic. La Juventus punta a monetizzare dalla cessione del serbo per poi tentare l’assalto al numero 77 azzurro. Un piano che allarma i tifosi partenopei, già preoccupati per la trattativa di rinnovo in stallo.

“Non vorrei rovinare la giornata ai tifosi”, ha ammesso De Maggio. “Ma da Torino le voci sono insistenti”. Un nuovo capitolo della rivalità tra Napoli e Juventus sta per aprirsi sul mercato.