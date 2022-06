Tuttosport – Napoli chi resta? Cinque verso la cessione, è caos

Capitolo cessioni in casa Napoli che sul calciomercato può cedere almeno 5 giocatori: Koulibaly e Fabian Ruiz tra i big. Ma secondo Tuttosport c’è una polveriera pronta ad esplodere in casa Napoli: “Victor Osimhen, Dries Mertens, Koulibaly (che aspetta il Barcellona) Fabian Ruiz e Politano vogliono andarsene e Insigne già partito. Intriga Luis Alberto della Lazio. Si complica Januzaj, su di lui piombano West Ham e Betis. Il Monza è scatenato, ha chiesto al Napoli Ounas e Petagna“.

Quello che spaventa è anche l’addio di Osimhen che piace all’Arsenal, mentre il Barcellona può fare sul serio per Koulibaly. Il difensore senegalese vuole vincere ed ha capito che a Napoli è complicato, ecco perché sta pensando di andare via. Non è una questione di denaro, ma di prospettive future ed un giocatore di 31 anni non ha ancora molte chance. Inoltre secondo Lazzaroni in casa Napoli sta per scoppiare la grana Anguissa, centrocampista appena riscattato dal Fulham. Insomma il Napoli si trova a dover fare molte operazioni, ma soprattutto a mettere ordine all’interno della rosa di Luciano Spalletti. Il tecnico sta avallando le scelte del club, non farà polemiche ma si attende una rosa di alto spessore che possa lottare per i primi posti.