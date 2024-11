Giaccherini gela il Napoli: “Scudetto? Non ci credo. L’Inter è più forte”

L’ex centrocampista azzurro, intervistato dal Corriere della Sera, frena sulle ambizioni della squadra di Conte e indica i nerazzurri come favoriti.

Emanuele Giaccherini non vede il Napoli tra le favorite per lo scudetto. L’ex centrocampista azzurro, intervistato dal Corriere della Sera, ha espresso i suoi dubbi sulle ambizioni della squadra di Antonio Conte.

“L’Inter è la squadra più forte, più attrezzata e più organizzata”, ha dichiarato Giaccherini, che ha poi ammesso: “Nasco e cresco in una famiglia di tifosi nerazzurri, fin quando ho giocato guardavo solo alla mia squadra. Dopo diciamo che mi sono lasciato andare”.

Sulla corsa scudetto del Napoli di Conte, l’ex calciatore è stato piuttosto scettico: “Non credo. Antonio sta lavorando per questo ma ci vuole tempo, hanno una rosa forte ma non lunghissima, sinceramente non mi aspettavo di vederli primi. Bisogna anche dire che qualche punto l’hanno raccolto con un pizzico di fortuna”.