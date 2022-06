“Napoli, ecco i prezzi degli abbonamenti. Se fossero veri De Laurentiis sarebbe per distacco il peggior presidente della storia”. Il retroscena

Spuntano i prezzi degli abbonamenti del Napoli. Se fossero veri De Laurentiis sarebbe aspramente criticato.

Il Napoli la prossima settimana presenterà la campagna abbonamenti, sulla rete già circolano i presunti prezzi. Sulla pagina Facebook La Napoli Bene, RobertNesta80 ha commentato la questione:

“Sta girando un vocale su whatsapp che parla dei prezzi della futura campagna abbonamenti del calcio Napoli. Prendete con le pinze la notizia, perché lo strumento con cui mi è stata recapitata è quello che è ed ha l’attendibilità che ha. Direte voi, perché la dai allora? La do perché se fosse vera bisogna muoversi prima che i fatti confermino la veridicità, dopo sarebbe troppo tardi”.

RobertNesta80 aggiunge: “Secondo quanto mi hanno fatto arrivare l’abbonamento in curva inferiore costerà 190€, 475€ sarà invece il prezzo di quella superiore. Il costo da sostenere per i distinti inferiori sarà 570€ e quello per i superiori sarà di 760€. Ancora da stabilire le tribune. Fosse vero, dovrebbe intervenire il sindaco. Fosse vero, vi inviterò ad abbandonare il Napoli. Fosse vero, De Laurentiis sarebbe per distacco il peggior presidente della storia, altro che Naldi, Corbelli e Moxedano. Auguriamoci che mi abbiano girato una notizia fake“.